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Gündem Hafta sonu planı olanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı
Gündem

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 11:04:00 -
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.

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