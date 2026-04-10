Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!

Hafta sonunun ilk saatlerinden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. MGM uzmanları, ani bastıracak yağışların şehir merkezlerinde su baskınlarına ve sel riskine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

İç kesimlerde çiftçiye "zirai don" şoku

Baharın gelmesiyle çiçek açan meyve ağaçları ve ekilen ürünler büyük bir tehdit altında. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte "zirai don" bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların ürünlerini korumak için gerekli önlemleri alması, özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kar yağışı nisan ayında geri dönüyor

Kış bitti derken yüksek kesimlerden beyaz haber geldi! Hafta sonu boyunca sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının yeniden görüleceği tahmin ediliyor. Yaylalarda ve yüksek geçitlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Güneyde nefes almak zorlaşacak: Toz taşınımı kapıda

Yurdun kuzeyi ve batısı yağışla boğuşurken, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çöl tozu etkisi hissedilecek. Afrika üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.