  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kaçır, yeni rekoru duyurdu: 273,4 milyar dolar AK Parti yaptı, CHP’li Dedetaş savuruyor: Twerkçü Başkan sata sata doyamadı! Çalışanları yatağa atanlara çıt yok! Pavyoncu katletti CHP’li kadınlar nerede? Bu ne menem iştir! Metres skandalı sonrası CHP'li başkandan pes dedirten savunma: Referans oldum ama... Suç örgütü bakın nereye uzanıyor? CHP’li Yenişehir Belediyesi’nde ne dolaplar dönmüş neler! Savaştaki lider Avrupa’yı açık açık uyardı: Türkiye olmadan sizi kimse koruyamaz! Milletin kasası kimlere emanet edilmiş görün! Bankamatik metrese ‘boş ver al maaşı’ tavsiyesi Yıllar önce her şeyi bir bir açıklamıştı! Oğul Erbakan’dan Erbakan hoca hatırlatması ‘Artık zamanı geldi’ Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye talimatı Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular yakalandı!
Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!
Gündem

Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Hafta sonu plan yapanlara kötü haber! Meteoroloji haritayı kararttı: Kar, sel ve toz aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11-12 Nisan tarihlerine dair yayımladığı hava tahmin raporuyla adeta "dört mevsim bir arada" uyarısı yaptı. Hafta sonu boyunca yurdun dört bir yanında ekstrem hava olaylarının görüleceği belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliği için teyakkuzda olması istendi.

Hafta sonunun ilk saatlerinden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. MGM uzmanları, ani bastıracak yağışların şehir merkezlerinde su baskınlarına ve sel riskine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

İç kesimlerde çiftçiye "zirai don" şoku

Baharın gelmesiyle çiçek açan meyve ağaçları ve ekilen ürünler büyük bir tehdit altında. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte "zirai don" bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların ürünlerini korumak için gerekli önlemleri alması, özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kar yağışı nisan ayında geri dönüyor

Kış bitti derken yüksek kesimlerden beyaz haber geldi! Hafta sonu boyunca sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, özellikle Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının yeniden görüleceği tahmin ediliyor. Yaylalarda ve yüksek geçitlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Güneyde nefes almak zorlaşacak: Toz taşınımı kapıda

Yurdun kuzeyi ve batısı yağışla boğuşurken, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çöl tozu etkisi hissedilecek. Afrika üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! İşte gün gün bayram hava durumu raporu:
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23