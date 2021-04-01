Hafta sonu pazarlar açık olacak mı? Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?
Cumartesi günü pazarlar kurulacak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yüksek ve çok yüksek riskli illerde yeniden cumartesi-pazar sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlayacak. Pek çok kişi hafta sonu semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, cumartesi günü pazar gitmek yasak mı? Hafta sonu pazara gitmek yasak mı?
Koronavirüs salgınında vakalar artmaya başladı. Bu sebeple hafta sonu yasakları geri geldi. Cumartesi-Pazar günleri semt pazarlarına gitmeli planlayanlar ise pazarların ne zaman kurulacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu pazara gitmek yasak mı?
Hafta sonu pazarlar açık olacak mı? Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi-pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ramazan ayında ise 81 ilde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonları yasak sebebiyle semt pazarları kurulmuyor.
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonları açılamayacak olan,
Avcılar İlçesinde;
- Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Yeşilkent Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Denizköşkler (Şükrübey) Pazar Pazarı Pazartesi günleri
- Cihangir (İGS) Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Firüzköy Cumartesi Pazarı Cuma Günleri
Bayrampaşa İlçesinde;
- Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı Salı günleri,
Beşiktaş İlçesinde;
- Beşiktaş Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
Beylikdüzü İlçesinde;
- Beylik Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Yakuplu Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Kavaklı Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Beyoğlu İlçesinde;
- Örnektepe Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Çıksalın Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Büyükçekmece İlçesinde;
- Büyükçekmece Cumartesi Pazarı Perşembe günleri,
- Mimarsinan Cumartesi Pazarı Pazartesi günleri,
Esenyurt İlçesinde;
- Beygah Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Örnek Mahallesi Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Mehterçeşme Pazar Pazarı Pazartesi günleri
Eyüp İlçesinde;
- Yeşilpınar Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Güzeltepe Cumartesi Pazarı Salı günleri,
- Alibeyköy Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Göktürk Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Akşemsettin Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Gaziosmanpaşa İlçesinde;
- Küçükköy Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Dörtyol Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Kağıthane İlçesinde;
- Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı Salı günleri,
- Seyrantepe Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
- Yahyakemal Pazar Pazarı Salı günleri,
- Kağıthane Merkez Pazar Pazarı Salı günleri,
- Talatpaşa Pazar Pazarı Salı günleri,
Küçükçekmece İlçesinde;
- Halkalı Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Fevzi Çakmak (Sultanmurat) Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Organik Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Sarıyer İlçesinde;
- İstinye Dere İçi Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- FSM Mahallesi Pazar Pazarı Pazartesi günleri,
Silivri İlçesinde;
- Selimpaşa Pazar Pazarı Salı günleri,
Sultangazi ilçesinde;
- Malkoçoğlu Cumartesi pazarı Salı günleri,
- 50. Cumartesi pazarı Cuma günleri,
- Gazi Mahallesi Cumartesi pazarı Cuma günleri,
- Cumartesi Yayla pazarı Çarşamba günleri,
- İsmetpaşa Pazar pazarı Perşembe günleri,
- Zübeyde Hanım Pazar pazarı Pazartesi günleri,
Şişli İlçesinde
- Kuştepe Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Halide Edip Cumartesi Pazarı Cuma günleri,
- Feriköy Lalaşahin Cumartesi Pazarı Çarşamba günleri,
- Mecidiyeköy Pazar Pazarı Pazartesi günleri açılacaktır.
İllere göre risk durumu
Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.
Yüksek riskli iller (Turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.
Orta riskli iller (Sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.
Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak