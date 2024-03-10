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Siyaset Hafta sonu olmasına rağmen cılız katılım! Özgür Özel’den boş meydanda miting
Siyaset

Hafta sonu olmasına rağmen cılız katılım! Özgür Özel’den boş meydanda miting

Yeniakit Publisher
2024-03-10 11:26:00 -
Hafta sonu olmasına rağmen cılız katılım! Özgür Özel’den boş meydanda miting

Kandil'in CHP sorumlusu Genel Müdür Özgür Özel rezil olmaya devam ediyor. Sadece bir kaç bin kişi toplayabildi.

Kandil'in CHP sorumlusu Genel Müdür Özgür Özel rezil olmaya devam ediyor. Sadece bir kaç bin kişi toplayabildi.

Özgür Özel bugün Zonguldak’taydı. Hafta sonu olmasına rağmen alan boş kaldı, polis kayıtlarına göre alanda sadece 4.000 kişi vardı.

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