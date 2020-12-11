"Hafta sonu" nasıl yazılır? TDK hafta sonu bitişik mi ayrı mı yazılır?

Günümüzde birleşik ve ayrı kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. Hafta sonu kelimesi de yazılışı karıştırılanlardan biri. Peki, hafta sonu ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi?

Hafta sonu nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu resmi internet adresi üzerinden kelimelerin anlamlarını açıklarken aynı zamanda doğru yazılışları ile ilgili de bilgiler vermiş oluyor.

TDK’da yer alan bilgilere göre hafta sonu kelimesi haftanın son günlerini yani cumartesi ve pazar günlerini ifade ediyor.

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda haftasonu kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Hafta sonu isimdir. Hafta sonu ayrı yazılır. Doğru yazılışı '' Hafta sonu'' şeklindedir.

Hafta sonu (doğru)

Haftasonu (yanlış)

Hafta Sonu Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Hafta sonu kelimesini cümle içerisinde örnek vermek gerekirse;

‘’Hafta sonu bir şeyler yapalım.’’

‘’Hafta sonu çok yoğunum.’’