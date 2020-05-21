Hafta sonu hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporunda, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece arasında düşeceği belirtildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemiz Yüksek Basınç merkezinin etkisi altındadır. Bugün Kayseri ve çevresinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 6 ile 10 derece altına ineceği bekleniyor. Sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”