Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağar mı?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Türkiye yeni bir yağışlı sürece giriyor. Karadeniz üzerinden gelen sistem, önce kuzey ve iç bölgelerde etkisini gösterecek. Ardından cuma günü ikinci bir dalga daha gelcek. Sıcaklıklar özellikle iç ve doğu kesimlerde düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

Yağış hangi illeri etkileyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in açıklamalarına göre, ilk sistem yarın kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış bırakacak.

İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağış görülecek.

Çarşamba günü özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun kar öne çıkıyor.

Aynı gün Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Perşembe günü sistem yurdu terk edecek. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı görülecek.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

Cuma günü Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor.Bu sistemle birlikte Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor.

İstanbul’un da ikinci sistemle birlikte yağıştan etkilenmesi öngörülüyor.

Hafta sonu yağış olacak mı?

Yağışların kıyı kesimler ve güney bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Hava sıcaklığı, yeni sistemle birlikte kuzey ve iç kesimlerde azalacak. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.