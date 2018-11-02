Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak? 3 Kasım İstanbul hava durumu, 4 Kasım İstanbul hava durumu gibi konular hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça internette araştırılıyor. Kasım ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıklarında aşırı bir düşüş gözlemlenmemesi vatandaşların plan yapmasında önemli bir etken oluyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta yurdun büyük bir bölümünde güneşli günler devam edecek. Hava sıcaklıklarında da büyük bir değişim olması beklenmiyor. İşte hafta sonu hava durumu...

3 KASIM 2018 VE 4 KASIM 2018 HAVA DURUMU (BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK)

2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 27 derece, İzmir 03 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 25 derece, İzmir 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 24 derece, İzmir 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 23 derece, İzmir 06 Kasım 2018 Salı günü güneşli, sıcaklık 21 derece.

ANKARA HAVA DURUMU

2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 23 derece, Ankara 03 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 18 derece, Ankara 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 19 derece, Ankara 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 17 derece, Ankara 06 Kasım 2018 Salı günü güneşli, sıcaklık 17 derece.

BURSA HAVA DURUMU

2 Kasım 2018 Cuma günü güneşli, sıcaklık 22 derece, Bursa 03 Kasım 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 20 derece, Bursa 04 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 20 derece, Bursa 05 Kasım 2018 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 18 derece, Bursa 06 Kasım 2018 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 17 derece.

3 KASIM 2018 CUMARTESİ HAVA DURUMU

4 KASIM 2018 PAZAR HAVA DURUMU