Koronavirüs risk haritası 1 Mart’ta açıklandı. Söz konusu harita 15 Mart’ta revize edilecek. Bazı illerde vaka artışları mevcut. Bu sebeple illerin risk durumları da değişecek. Elbette risk haritası yenilenmediği için 1 Mart’ta açıklanan haritaya göre kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan şehirler

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları revize edildi. 81 ilde her akşam 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta içinde uygulanan 21.00-05.00 kısıtlaması hafta sonu da devam ediyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları 21.00-05.00 saatlerinde sürüyor. Hafta sonu ise yalnızca Pazar günleri kısıtlama uygulanıyor. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İşte, hafta sonu kısıtlama uygulanan şehirler:

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.