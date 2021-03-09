Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan şehirler
Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemine geçildi. Kısıtlamalar illerdeki vaka sayılarına göre uygulanıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanıyor. Peki, bu hafta hangi şehirler sokağa çıkma yasağı olacak? Sokağa çıkma yasağının olacağı iller?
Koronavirüs risk haritası 1 Mart’ta açıklandı. Söz konusu harita 15 Mart’ta revize edilecek. Bazı illerde vaka artışları mevcut. Bu sebeple illerin risk durumları da değişecek. Elbette risk haritası yenilenmediği için 1 Mart’ta açıklanan haritaya göre kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan şehirler
Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları revize edildi. 81 ilde her akşam 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta içinde uygulanan 21.00-05.00 kısıtlaması hafta sonu da devam ediyor.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları 21.00-05.00 saatlerinde sürüyor. Hafta sonu ise yalnızca Pazar günleri kısıtlama uygulanıyor. Cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İşte, hafta sonu kısıtlama uygulanan şehirler:
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.