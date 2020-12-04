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Gündem Hafta sonu hangi işletmeler açık?
Gündem

Hafta sonu hangi işletmeler açık?

Yeni tip koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak. Diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamasından bazı işletmeler açık olacak. Peki hafta sonu kısıtlamasında manav, kasap, marketler ne zaman açık olacak? Kuryeler çalışacak mı? İşte hafta sonu yasakları hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:31:00 -
Hafta sonu hangi işletmeler açık?

Yeni tip koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak. Diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamasından bazı işletmeler açık olacak. Peki hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? İşte konu hakkında detaylar…

Kan ve plazma bağışçıları muaf mı?

Acil kan bekleyen hastalar veya pandemi sebebiyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastalar için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayıldı.

Bakkal, manav ve marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet edecek.

Yine 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere servis şeklinde satışa devam edebilecek.

Restoranlar paket servise devam edecek mi?

Lokanta ve restoranlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

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