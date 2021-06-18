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Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?
Yaşam

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri hakkındaki gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından takip edilmeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 01:50:00 -
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?

Salgın sürecinde tedbirler kapsamında bilindiği üzere kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçilmişti. Bu aşamada Cumartesi kısıtlaması gündüz kaldırılırken hafta içi yasağı saatleri de değişti. Peki, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 22.00 ve 05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü 22.00'de başlıyor, pazar günü boyunca devam ediyor ve pazartesi günü saat 05.00'de bitiyor.

 

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