Koronavirüs salgının seyrini kontrol altında tutabilmek ve vaka sayılarının düşürmek amacıyla aşılama ve kısıtlamalar devam ediyor. Haziran ayı için alınan kararlar kapsamında hafta içi ve haftasonu sokağa hangi saatlerde çıkılıyor?

Hafta içi ve hafta sonu (Pazar) sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor-bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tam gün sokağa çıkma yasağı sadece Pazar gününü kapsıyor. Hafta içi ve Cumartesi günler ise yasak 22.00'dan sonra başlıyor.

Kabine Toplantısı, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacak.

Kabine'nin gündem maddeleri arasında mevcut kısıtlamaların gevşetilmesi de bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu yasağı tamamen kalkması durumunda detayları haberimizden bulabilirsiniz.