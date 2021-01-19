Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. Mart ve nisan aylarında alınana tedbirler 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde kademeli olarak kaldırıldı.

Ekim ayı sonunda vakalar artmaya başlayınca yeni tedbirler 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alındı. Günlük vaka sayısı, ağır hasta sayısı azalmaya başlayınca vatandaşlar tedbirlerin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından vakalar azalınca kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.

Hafta içi sokağa çıkma yasağının 23.00-05.00 arasına çekileceği gelen haberler arasında. Ayrıca hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında dolaşımın serbest olacağı kulislerde konuşuluyor.

Okulların 15 Şubat’ta kademeli olarak açılması bekleniyor. Ayrıca lokanta, restoran, kafe gibi mekanların HES koduyla müşteri kabul etmeye başlaması bekleniyor.

Söz konusu kararların kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

Hafta içi sokağa çıkma saatleri güncel

19 Ocak Salı saat 21.00’de başlayacak yasak çarşamba sabah 05.00’te sona erecek.

20 Ocak Salı Çarşamba 21.00’de başlayacak yasak perşembe sabah 05.00’te sona erecek.

21 Ocak Salı Perşembe 21.00’de başlayacak yasak cuma sabah 05.00’te sona erecek.

22 Ocak Cuma 21.00’de başlayacak yasak ise 25 Ocak Pazartesi 05.00’te sona erecek.