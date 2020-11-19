Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere uzmanlar vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Vatandaşlar rakamların aynı hızla yükselmesi durumunda yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olur mu? | Yeni yasaklar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, “Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak. Artık bunu hep birlikte içselleştirmeliyiz, virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Sosyal alanlar ve kamusal alanlarda dikkat etmemiz gereken hususlar ile ilgili yaptırımlar bizi biraz daha bu konuda zorlayacak; ama kendi evlerimizde, kendi aile içi birlikteliklerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.