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Yaşam Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler bugün kaçta kapanıyor?
Yaşam

Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler bugün kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Milyonlar 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasaklarının nasıl uygulanacağını, marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, marketlerin çalışma saatleri değişti mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 16:00:00 -
Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler bugün kaçta kapanıyor?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Vakalardaki düşüş ve aşılama hızıyla birlikte yasaklar 1 Temmuz Perşembe günü kaldırılacak. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler bugün kaçta kapanıyor?

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları sona erecek. Bu tarihten itibaren tüm iş yerleri açık olup, faaliyetlerine başlayabilecek. Yasakların bitmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatleri de eski saatlerine dönecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlıyor. Bu sebeple marketler 21.00’e kadar hizmet veriyordu. Yasak bittiğinde marketler kendi saatlerini revize edebilecek. Ayrıca hafta sonları marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu uygulamada yasakların sona ermesiyle bitecek. 1 Temmuz’a kadar 22.00-05.00 sokağa çıkma yasağı sürecek.

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