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Kadın - Aile Hafta hafta hamilelik - 34/35 haftalık
Kadın - Aile

Hafta hafta hamilelik - 34/35 haftalık

Bazı anneler ve babalar bebeklerinin gelişimini ay ay takip etmek isteyebilirler. İşte kısa bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:20:00 - 2021-12-01 10:38:00
Hafta hafta hamilelik - 34/35 haftalık

35 haftalık bebeğin anne karnındaki durumu incelendiğinde, bebeğin başını pelvise doğru yönelttiği görülebilir. Anne karnında 35 haftalık bebek kilosu, yaklaşık 2500 grama yaklaşmıştır.

35 haftalık gebelik kaç aylık?

35 hafta gebelik; yaklaşık 8 ay 5 günlük gebeliktir. 35*7=245 245 / 30 = 8 ay 5 gün etmektedir.

35 haftada doğum olur mu?

Elbette olabilir. 35. haftada erken doğum belirtileri yaşayabilirsiniz. Doğum belirtilerinden biri veya birkaçı eşlik ediyorsa mutlaka doktorunuza haber verin.

34 haftalık gebelik kaç aylık?

34 haftalık gebelikte 7 ay 28 günlük hamilesiniz demektir.

34 haftalık gebelik bebek kilosu ve boyu yaklaşık 45-46 santim, bir kavun kadardır. ağırlığı yaklaşık 2100 - 2300 gramdır. 34 haftalık gebelikte dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Bebeğinizin böbrek üstü bezlerinden salgılanan hormonlar sizde süt üretimini başlatabilir.

 

 

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