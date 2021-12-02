Hafta hafta hamilelik - 17/18 haftalık

17 haftalık gebelik 3 ay 29 günlük gebeliğe denk gelmektedir. Yani anne hamileliğinin 4.

17 haftalık gebelikte nelere dikkat edilmeli?

17 haftalık hamilelik haftasında anne karnındaki bebek kalsiyum depolamaya başlar. Bu dönemde annenin kalsiyum içeren doğal besinler tüketmesi hem kendi hem de bebek için önemlidir. 17 haftalık gebelikte bebeğin gözleri olması gereken yere gelmeye başlar ancak göz kapaklarını açmak için hala zaman vardır.

17 haftalık gebelikte bebek nasıl görünür?

Boyun ve kalça arasındaki uzunluk ortalama 12-13 cm arasındadır. Ağırlığı da yine boyu gibi yaklaşık iki kat daha fazla, 100-150 gr arasındadır.

18 haftalık gebelik kaç aylık?

Hamilelikte 18. haftada olan bir anne yaklaşık 4 aylık hamile demektir. Tüm hamileliğin yaklaşık olarak 40 hafta sürdüğü düşünülürse, 18 aylık hamilelik neredeyse yolun yarısı anlamına gelir. Bebeğiniz tam 18 haftalık ise yaklaşık 126 günlük yani 4 ay 6 günlük bir bebeğiniz bulunmaktadır.

18 haftalık gebelikte bebek nerede olur?

18 Haftalık Gebelikte Bebek Karnın Neresindedir? Gebeliğinizin 18. haftasında iri bir kavun büyüklüğüne ulaşan rahminizi göbek deliğinizin aşağısında hissedebilirsiniz. Bebeğiniz içerisinde hareket etmektedir.