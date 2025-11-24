  • İSTANBUL
Hafriyat kamyonunun lastiği patladı! İş yerinin camları kırıldı
Yerel

Hafriyat kamyonunun lastiği patladı! İş yerinin camları kırıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hafriyat kamyonunun lastiği patladı! İş yerinin camları kırıldı

Malatya Battalgazi'de hafriyat kamyonunun lastiğinin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu yakındaki bir iş yerinin camları zarar gördü.

 

Olay, saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaat sahasında çalışan 44 AHS 614 plakalı kamyonun lastiği aniden büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan lastiğin şiddeti yakındaki bir iş yerinin camların kırılmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

