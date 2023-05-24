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Gündem Hafriyat kamyonu tehlike saçtı! O anlar kamerada
Gündem

Hafriyat kamyonu tehlike saçtı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-05-24 13:12:00 -

Başakşehir’de otoyol üzerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun son sürat ilerlediği esnada makas attığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun son sürat ilerlediği esnada makas attığı ve tehlikeli şekilde yoluna devam ettiği anlar aynı cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde son sürat ilerleyen hafriyat kamyonunun yanından gitmekten korkan diğer araçlar ve kamyonun makas attığı anlar görüldü.

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