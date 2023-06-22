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Ekonomi Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 14:02:00 - 2023-06-22 14:30:37
Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Merkez Bankası ilk faiz kararını açıkladı. İşte Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası'nın faiz kararı...

Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası faizi artırdı

Para Politikası Kurulu; gösterge faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti.

27 ay sonra ilk artış

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.

Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.
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