Hafızayı güçlendiren bitkiler

NANE

Nane bitkisinin sadece kokusu bile beyin fonksiyonlarınıza ve zihin açıklığınıza destek olacaktır.

Evinize taze veya kuru nane yaprakları asabilirsiniz. Çalışma alanınızın yanında bir bardak nane çayı içmek zihin açıklığına yardım edecektir. Ayrıca nane, salata, tuzlu yiyecekler ve tatlılara katmak için çok lezzetli bir malzeme olabilir.

ADAÇAYI

Adaçayının Alzheimer hastalığının tedavisinde ve hafızanın kuvvetlendirilmesinde etkili olduğu görülmüştür.

Adaçayı çay haline getirilip günlük olarak tüketilebilir. Odanıza taze veya kuru adaçayı yaprakları koymakta kokusunun hafıza fonksiyonlarınızı geliştirmesine yardımcı olacaktır.

ZERDEÇAL

Düzenli olarak zerdeçal tüketmenin vücutta zindelik, yükselmiş enerji seviyeleri, sakinlik ve düşük stres seviyeleri etkileri vardır.

Zerdeçalı taze tüketmek gerekir. Zerdeçalı karabiber ile tüketmek kana karışmasını hızlandırır. Ayrıca yağlı yemeklerle birlikte tüketmek emilimi arttırır.

KEKİK

Beyindeki antioksidan seviyelerini arttırdığı gibi, omega-3 yağları gibi sağlıklı yağların seviyesini de arttırdığı gözlemlenmiştir.

En sevdiğiniz yemeklere kekik ekleyin. Kekik aynı zamanda bitki çaylarına da çok yakışır.

ZENCEFİL

Zencefil takviyesi sağlıklı yetişkinlerde hafıza fonksiyonu ve dikkati geliştirir. Zencefilin Parkinson hastalığı gibi yaşlılığa bağlı hastalık risklerini de azalttığı bilinmektedir.

Yapımı kolay bir çay için kaynamış suya biraz taze kıyılmış zencefil ekleyin. Buna ek olarak, zencefil birçok çorba ve tatlıya lezzet katar.

FASULYE

Diyetinizde yeterli miktarda fasulye tüketmek, yaş aldıkça gerçekleşen zihinsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur.

Olgunlaşmamış fasulyeler ayıklanıp, haşlanıp, tuz eklenerek yenebilir. Kuru fasulyeler için de birçok lezzetli tarif mevcuttur. Ayrıca çorba, salata ve diğer yemeklere de eklenebilir.