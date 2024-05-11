Hafız yazardan skandal sözler! Yuh, vallahi de billahi de yuh

Karar gazetesinin hafız yazarı Mehmet Ocaktan, dindar nesil yetiştirilmesi hedefine açıkça burun kıvırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği yeni müfredat taslağına, tam da solakların ağzıyla güya eleştiri getiren Ocaktan, “Yok artık” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“ “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” konusunda yazı yazmak hiç içimden gelmese de meseleye bir tarafından bakmakta yarar var galiba…

(…) Her ne kadar yapılan açıklamalarda uzun toplantılar yapılarak farklı çevrelerden görüşler alındığı belirtilse de bu çevrelerin kimler olduğu konusunda bakanlık açık bir bilgi vermiyor, dolayısıyla şeffaf olduklarını söylemek zor.

Doğal olarak insanlar müfredattaki belli müphem kavramlar üzerinden “Acaba bu program aynı düşünce yapısına sahip dar bir çevre tarafından mı hazırlandı” şeklinde bir endişeye kapılıyorlar. Haliyle şeffaflık olmayınca, sanki belli kavram setleri kullanılarak yeni modelin kapsamlı bir inceleme ve eleştiriden uzak tutulmaya çalışıldığı gibi bir kanaat hasıl oluyor.

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(…) Amerika’yı yeniden keşfetmemiz gerekmiyor. Akıl ve bilimle kalkınmasını tamamlamış demokratik ülkeler, yıllar önce eğitim meselesini nasıl çözmüşse, o modelleri inceleyip pekala biz de aynı yolu izleyebilirdik.

Keşke Milli Eğitim Bakanlığı, “Medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim…” benzeri afaki kavramlarla süslü metinler hazırlamak yerine, dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip İsviçre, Almanya, Japonya, Güney Kore, Kanada, Singapur ve İsveç gibi ülkeleri örnek alıp bir model oluşturabilseydi. Ama öyle anlaşılıyor ki bizim aklımız hala dindar nesil yetiştirmekte…”