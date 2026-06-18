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İSLAM Hafız ordusuna 207 yeni öğrenci daha katıldı
İSLAM

Hafız ordusuna 207 yeni öğrenci daha katıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Nevşehir’de hafızlık eğitimini tamamlayan 207 öğrenci yapılan duaların ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 207 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camii’nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir İl Müftüsü, din görevlileri, aileler ve 207 hafız öğrenci katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, hafızlığın İslam medeniyetindeki önemine dikkat çekerek Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve hayatına rehber edinen gençlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Programda misafir okuyucular tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetleri sunulurken, hafız öğrenciler de tilavetleriyle katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yapılan duaların ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 207 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de hafız öğrencileri tebrik ederek; ailelerine ve eğitim sürecinde emeği geçen hocalarına teşekkür etti. Kök; Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafızlık unvanını alan öğrencilerin ülkenin manevi geleceği açısından önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

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