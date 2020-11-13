Hafız 3 kız kardeşin tıp başarısı

Gaziantep’te 3 kız kardeş, hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi okumanın gururunu yaşıyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Beyzanur Deniz, 9’uncu sınıf öğrencisi iken eğitimine bir yıl ara verdi. Kentteki Hoşgör Fatih Kız Kur’an Kursu’na yazılan Deniz, 8 ay gibi bir sürede hafızlık eğitimini tamamladı. Daha sonra fen lisesini derece ile bitiren Deniz, Tıp Fakültesini kazandı.



Aynı şekilde ikiz kız kardeşler Elif ve Emine Deniz de 8’inci sınıfta bir yıl eğitimlerine ara verip aynı yıl içerisinde ablasının gittiği kursta hafızlık eğitimlerini tamamladı. Bu yıl Tıp Fakültesini kazanan ikiz kardeşler hem ailelerinin hem de ablalarının gururu oldu. Stajyer doktor olan Beyzanur Deniz, birçok akrabasının doktorluk yaptığını söyledi.



ANNE VE BABA DA HAFIZ



Hafız olan anne ve babasının birçok öğrenci yetiştirdiğini, kendilerinin de hafız olmasını hayal ettiklerini anlatan Deniz, şöyle konuştu: “9’uncu sınıftan sonra ara verdiğimde kimse inanamadı. Ailemin desteği ile hem bu dünya hem de ahiretim için 8 ayda hafız oldum. Daha sonra fen lisesine girdim ve dereceyle bitirdim. Hafızlık kursuna gittiğimde kimse benim tıp fakültesini kazanacağıma inanmıyordu. Hem hafız olmak hem de tıp fakültesini kazanmak ikisi de çok zor. İnsanlara hem hafız olunup hem de doktor olunabileceğini göstermek istedim. Doktorsun ve hafız da olabilirsin. Hafızsın, avukat ya da hakim de olabilirsin. Bundan sonra da kardeşlerime destek olacağım. Hafız her yerde olmalı diyorum. Kardeşlerim de benim yolumdan ilerliyor.”



ÇOCUKLUK HAYALİMİZDİ



Küçükken doktor olmayı hayal ettiğini, hedefine de ulaştığını ifade eden Beyzanur Deniz, ikiz kardeşlerinin de kendi yolunda ilerleyerek hafızlığın ardından aynı fakülteyi kazanmalarından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Deniz, şöyle devam etti: “Puanlarımız çok iyiydi. Başka üniversiteleri de kazanabilirdik. Üniversitenin eğitimi iyi olduğundan dolayı Gaziantep’i tercih ettik. Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu. İnşallah farklı branşlarda görev alarak insanlığa hizmet edeceğiz.”



İMAM HATİPLİ DOKTOR HAFIZ



İkiz kardeşlerden Elif Deniz ise bu yıl Tıp Fakültesini kazandığını ve aynı zamanda hafızlık eğitimini tamamladıklarını belirterek, şunları anlattı: “Ablamın hafız olması da benim hafız olmamda etkileyici oldu. İmam hatip lisesinden mezun oldum. Hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi kazanılabileceğini göstermek istedim. Hedefime ulaşmış oldum. Ablam bize öncü oldu. 3 kardeş aynı fakültede öğrenim görüyoruz. Ablam bizlere destek oluyor. Güzel bir duygu.”

Emine Deniz de imam hatip lisesinden mezun olanların illaki ilahiyat fakültesine yönelmesinin gerekmediğine işaret ederek, “Hafız olup başka alanlara da yönelinebileceğini göstermiş olduk” dedi.



Baba Mustafa Deniz, kızlarının hem hafız hem de tıp öğrencisi olmalarının gururu yaşadığını belirterek, “Hayallerim gerçek oldu. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.