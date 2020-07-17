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Aktüel

Hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:21:24 -
Hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalçın Cambaz, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halindeyken aracının ön kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

Aracını durduran Cambaz, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, Serdivan Belediyesi ekiplerine teslim edildi.


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