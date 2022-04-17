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Aktüel Hafif ticari araç devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Hafif ticari araç devrildi: Yaralılar var

Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 18:19:00 -
Hafif ticari araç devrildi: Yaralılar var

Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Karabük-Yenice kara yolunda Osman N'nin kullandığı 67 DD 095 plakalı hafif ticari araç, Yeşilköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Elis N, Yasemin N, Yeşim N. (21) ve Güneş Naz K. (6) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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