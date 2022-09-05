Hadsizlikte geri adım

YENİ AKİT ANKARA

Hollanda Alkmaar şehrinde bir kilisede güya sanat adına yapıldığı iddia edilen bir çalışmada Allah lafzı kelamı yerlere serilmiş ve tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Yazar Said Ercan sosyal medya hesabı üzerinden sevindirici haberi duyurdu.

Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hollanda Alkmaar şehrinde bir kilisede yere yazılan ve üstüne basılan Allah lafzı kelamı konusunda eseri yapan sanatçıya ulaştık. Tepkimizi gösterdik, söküm az önce başladı sanatçı özür diledi. Dünyanın neresinde olursa olsun değerlerimize yapılan saldırılara müsaade etmeyeceğiz” dedi.