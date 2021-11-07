Hadsiz İP'li şehidimizin şehadetini kendince küçümsemiş, Lütfü Türkkan da beğenmişti! Şehit kızı Demir: Bu hangi insanlığa sığar?

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyinin kız kardeşine yönelik sözleri, İP'lilerin "milliyetçilik" maskesini düşürürken, kamuoyunun sert tepkisine sebep oldu.

İlk mesajında küfür etmediğini öne sürerek, kendisine tepki gösterenlere "provokatör" diyecek kadar yüzsüz davranan İP'li Türkkan, videoda "küfür" ettiğinin açıkça anlaşıldığını görüp, bir mesaj yayımlarak, şehit ağabeyinden değil partililerinden özür diledi.

Şehadetini 'küçümseyecek' kadar ileri gittiler!

Lütfü Türkkan henüz "özür" mesajı yayımladan önce İYİ Partili Muhammet Güllük'ten, skandal bir paylaşım geldi. Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyini hakaretlerle hedef alan İP'li Güllük, "Daha önce Genel Başkanımıza küfreden bu terbiyesiz trolü 'şehit yakını' diye tanıtarak şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın!." dedi. Tahir Gümren'in şehit kardeşi İsa Gümren'in şehadetini kendince küçümseyen hadsiz İP'li, "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" diye yazdı. Öte yandan Lütfü Türkkan da Muhammet Güllük'ün Twitter mesajını beğendi.

'Bu hangi insanlığa sığar?'

A haber canlı yayınına katılan şehit kızı gazeteci Gülay Demir, "skandal" paylaşıma tepki gösterdi. Demir, şöyle konuştu:

"İYİ Parti mensubu bir kişi Twitter'da, 'Onun kardeşi çobandı, bir mayına basarak öldü' yazmış. Sizin vicdanınıza ne oldu? Öldürülme şeklini mi beğenmediniz? Neyini beğenmediniz? Bu hangi insanlığa sığar?"