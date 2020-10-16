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Gündem Hadis-i Şerif paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli kampanyanın startını verdi
Gündem

Hadis-i Şerif paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli kampanyanın startını verdi

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:46:00 -
Hadis-i Şerif paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli kampanyanın startını verdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan kararla İstanbul'da ekmeğin fiyatının yükseltilmesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi.

Bahçeli'nin başlattığı kampanya sosyal medyada günün en çok konuşulan konularının başında geldi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Karara tepki gösteren Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır.

Bahçeli'ye ilk destek

Bahçeli'nin 'askıda ekmek' çağrısına ilk destek Memleket Hareketi kapsamında illeri ziyaret eden CHP eski milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce, açıklamayı doğru bulduğunu söyledi.

MHP İstanbul harekete geçti

Bahçeli'nin açıklaması sonrası harekete geçen MHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada, ''Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına iştirak ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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