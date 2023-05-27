Hadi Özışık'tan sandık uyarısı: 21 yıllık kazanımlar 21 saatte elimizden alınmasın

Hadi Özışık, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın 5 yıl önce yaptığı konuşmayı tekrar gündeme getirdi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çirkin sözlerine maruz kalan Hacer Çınar üzerinden bir durum değerlendirmesi yapan Hadi Özışık, 28 Mayıs'ta sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmaması halinde başörtülülerin bir daha Meclis'e giremeyeceğini iddia etti.

Özışık, "21 yıl boyunca halkın vazgeçemediği Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta da terk etmedi. Sevgili kardeşim etrafında kim varsa Pazar günü sandığa götür, 7 düvel Erdoğan'ın karşısında bunu unutma, İslam'a hizmet eden Erdoğan'ın bu ülkeye 5 yıl daha hizmet etmesini sağla, Erdoğan seçilemezse Hacer kardeşimiz gibiler o meclislerde başörtüsü takamayacak. Ahmet Davutoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun biz buradayız sözlerine inanma, İzmir'de meydana gelen bir olay bunun bir göstergesi, Sen AK Parti'lisin diyen zırvalıkları da gördük. Unutma kardeşim 21 yıllık kazanımların 21 saatte elimizden alınmamasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesine bağlı." dedi.