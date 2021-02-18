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Gündem Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi
Gündem

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendisini ağır beddua ve hakaretlerle hedef gösterenlere dua ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 21:16:00 -
Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

Yeniakit.com.tr

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Yeni Anayasa'ya ilişkin paylaşımı üzerinden kendisini hakaret ve beddualarla hedef alan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'a dualarla cevap verdi.

'Benim şahıslarla işim yok'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Boynukalın, "Değerli kardeşlerim, benim şahıslarla işim yok. Benim meselem bu ülkede Müslümanca yaşayabilmek ve İslam'ı anlatabilmektir." dedi.

'Allah onu da bizi de affetsin'

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana hakaret eden, beddua eden kimse haksızsa bu zaten onun başına döner; tövbe eder ve ıslah-ı nefs ederse Allah onu da bizi de affetsin. Selam ve dua ile."

Hadi Özışık, Prof. Boynukalın'ı 'Senin boynun devrilsin' bedduası ile hedef almış ve kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşmıştı.

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