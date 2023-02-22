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Medya Hadi Özışık duyurdu! Süleyman Özışık hastalığa yakalandı
Medya

Hadi Özışık duyurdu! Süleyman Özışık hastalığa yakalandı

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, son dönemde çok fazla ön planda yer almayan Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 09:58:00 -
Hadi Özışık duyurdu! Süleyman Özışık hastalığa yakalandı

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını duyurdu.

Süleyman Özışık da Hadi Özışık'ın yayınına katılarak yaşadığı tüm süreci anlattı. Yaklaşık 2,5 yıldır tedaviyi gören ancak yaşadığı çeşitli sıkıntılar sebebiyle hastalığı giderek artan Süleyman Özışık sevenlerinden dua istedi.

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