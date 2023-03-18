Hadi oradan meymenetsiz herif! Erdoğan'a attığı şu iftiraya bakın

Solak Birgün gazetesinde kalem oynatan Berkant Gültekin, muhalefetin yaptığı ayak oyunlarını görmeyip, açık sözlülüğü ve açık tavırlılığıyla bilinen Tayyip Erdoğan'a iftira attı. Erdoğan'ın, muhalefeti dağıtmak için sinsice planlar yaptığını ileri süren meymenetsiz Gültekin, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan kendisi için en etkili stratejinin büyümek değil karşı tarafı dağıtmak olduğunun farkında. Bu nedenle iktidarın 14 Mayıs seçimlerine giderken A planı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ortaklaşan Millet İttifakı, diğer siyasi ittifaklar, partiler ve toplumun geniş kesimleri arasında bir yarılma üretmek üzerine kurulu olacak. Bu planı şimdiden uygulamaya koydular. İcrasını da doğrudan söylemlerle değil, dolaylı yöntemlerle ve sinsice yapıyorlar. Bugün “anti-Erdoğan” kitlesini gruplar haline getirmek, muhalif seçmenlerin arasına kimi polemikler üzerinden psikolojik bariyerler koymak, ortak tavrı karşılıklı inatlaşmaya çevirmek, günün asli görevini unutturarak tali konuları başat meseleymiş gibi tartıştırmak ve neticede sandık günü oy tercihlerini çeşitlendirmek için (sandığa gidilmemesi de dahil) ciddi bir kampanya yürütülüyor."



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