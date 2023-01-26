Hadi oradan Emin Çölaşan! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Kraldan fazla kralcılığın kitabını yazan Emin Çölaşan, altılı masanın rüyalarına giren Cumhur İttifakı'na yönelik hazımsızlığını yine açık etti. MHP'nin kraldan fazla kralcı davrandığını iddia eden Çölaşan, "Hadi oradan" dedirten Sözcü gazetesindeki yazısında "Hükümet ortağı bir parti düşünün ki, kraldan çok kralcı. Büyük ortak ne derse küçük onaylıyor. Türkiye’de hiç olmamıştı, dünyada da böylesi hiç görülmedi" ifadelerini kullandı.