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Gündem Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor
Gündem

Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor

Yeniakit Publisher
2023-09-23 11:28:00 -
Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan A.E.S isimli 17 yaşındaki çocuk tutuklandı. Atatürk’ün fotoğraflarını ağzına maske olarak takan sonra da işi bitince de çöpe atanlar, Mustafa Kemal’in fotoğrafını ve şanlı Türk bayrağından külot yapıp k.çına geçirenler hala serbest.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan A.E.S isimli 17 yaşındaki çocuk tutuklandı. 

"OYUN OYNUYORDUK, FOTOĞRAFIN ATATÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, “Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda Video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.

TUTUKLANMA NEDENİ

Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla Hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu" kaydedildi.

YA ONLAR NE OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekiller mecliste Mustafa Kemal imzasının ve Türk bayrağının bulunduğu kırmızı maskeleri takarak şov yapmıştı. "Atatürkçü" geçinen CHP'liler şovun ardından maskeleri çöpe atmıştı. Olaya tepkiler çığ gibi büyürken bir mağazada çekilen görüntüler Atatürk istismarının hangi boyutlara geldiğini gözler önüne serdi.

CHP'lilerin bu şovuna tepkiler sürerken Mustafa Kemal istismarcılarının yeni bir rezaleti daha ortaya çıktı. Bir giyim mağazasında çekilen fotoğraflarda sütyen ve külot gibi kadın iç çamaşırı ürünlerine Mustafa Kemal resminin ve imzasının basıldığı görüldü. Atatürk istismarcılarının bu son rezaleti görenlere "yuh artık" dedirtti.

17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasının ardından vatandaşlar Atatürk’ü istismar ederek resimlerini maskelere takan daha sonra da çöpe atan CHP milletvekillerinin ve Atatürk resimleri ile birlikte şanlı Türk bayrağımızı iç çamaşırların üzerine resmeden firmalara ve bu iç çamaşırları giyenlere ne ceza verileceğini merak ediyor.

17 yaşındaki A.E.S. Atatürk'e hakaretten tutuklandı!
17 yaşındaki A.E.S. Atatürk'e hakaretten tutuklandı!

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Yorumlar

Mustafa

Hiç bir Osmanlı kahramanı yoktur ki kanunla korunsun onun için kabrine tekme sallanır çağ kapatıp çağ açmıştır bilmez zavallı ne kahraman olduğunu

Kemalizim zorbalığı

Kemalizim putperestlik artık bu ülkede zorbalığın diktatörlüğün odak merkezi
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