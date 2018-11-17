Hadi bulun bakalım!

Sayısal zekası gelişmiş kişiler mantık gerektiren işlerde başarılı olurlar. Mantıksal zeka veya matematiksel zeka geliştirme yöntemlerini araştırırken ana tema olarak “sayısal zeka geliştirme yolları” şeklinde araştırma yapmak daha doğru olur. Satranç oynamak, sayısal bulmacalar çözmek, sayısal zeka gelişimi için etkilidir.

Hatta yetişkinler için çeşitli taş ve kart oyunları (bazen kıraathane oyunları) sayısal zeka geliştirme yolları arasındadır.



7- 1 X 0 + 3 - 3 = ?