Haddizatında bunlar İsrail'den daha Siyonist! Şu rezalete bakın hele şu rezalete

ABD'nin İsrail'e olan koşulsuz desteği ve Siyonist politikaları, son İsrail-İran çatışmaları bağlamında yeniden tartışma konusu oldu. İsrail'e yapılan silah yardımlarının devam etmesi ve Amerikan yönetiminin bu duruşunu 'barış ve demokrasi' palavrasıyla meşrulaştırma çabaları eleştiri toplarken, ABD'nin dış politikasının, İsrail güvenliğini teminat altına almayı 'değiştirilmez' bir devlet politikası olarak benimsediğine dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, “Haddizatında ABD İsrail'den daha Siyonist'tir!” tespitini yaptı. Genç, yazısında şunları kaydetti:

“Dünya kamuoyu günlerce İsrail-İran misillemelerini tartıştı.

Ne işe yaradı? 'Ülkemiz saldırı altında' diye bağıran katil sürüsü Siyonistler rahat bir nefes aldı.

Ama daha da önemlisi ABD'nin eli rahatladı.

"Soykırımcı katil Siyonistleri neden destekliyorsunuz?" sorusuna, "görmüyor musunuz terör destekçisi İran füzeyle saldırıyor, biz de barış için, demokrasi için, kimse ölmesin diye buradayız" demeye başladılar.

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"Daha da önemlisi" dedik. Çünkü İsrail bölgede tek başına hiçbir şeydir. Soykırımın arkasındaki asıl güç ve hatta bizzat yöneten ABD'dir. Yalnız değil üstelik. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yancıları da var.

Evet ABD emperyalisttir, sömürgecidir, soykırımcıdır. Ve tabii ki Siyonist'tir!

Yönetimi kastediyoruz.

ABD'de Siyonistlerin onaylamadığı hiç kimse başkan olamaz.

ABD'de Siyonist İsrail'in aleyhine hiçbir karar alınamaz.

ABD'nin 'değiştirilemez', 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' devlet politikasıdır İsrail'in güvenliğini sağlamak.

ABD Siyonizm'in hedefleri için dünyayı yakar.

O kadar Siyonist'tir ABD...

ABD Başkanı Biden, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir Siyonist'im" diyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken katil sürüsünü ziyaret ederken : "Karşınıza sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak çıkıyorum." diyor.

Sanmayın ki daha öncekiler de Siyonizm'e hizmet etmiyordu...

Hiç bu işlerle alakası yokmuş gibi görünen ve 'ABD'nin Ortadoğu'da ne işi var?!' diyen Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı.

Kenyalıydı, Hüseyin'di, teyzesi Müslüman'dı, Obama'ydı diye çaktıkları bir başkan vardı. Güya en insaflı oydu, o da iyi oyaladı!.. İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 51 günde 2 binden fazla Filistinlinin şehit olmasına sebep olan saldırıları; İsrail'in "kendini savunma hakkı" olarak nitelendirdi.

Velhasıl hepsi Siyonizm'e hizmet eder. Kim ki karşı çıkar, tasfiye edilir.

İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ile Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Arafat'ı, Beyaz Saray'ın bahçesinde bir araya getiren Bill Clinton mesela. İki devletli çözümün konuşulduğu günler de oldu.

Olur ama fazla ileri gitmesin diye hemen hesabını ödetirler. Oval Ofis'te Monica Lewinsky ile halvet olduğu ortaya çıkar ve Clinton adaya veda eder. (Bu arada Monica da Rus göçmeni bir Yahudi!.. Tesadüfe bak!..)

Velhasıl "ABD, bazı bombaların İsrail'e gönderilmesini askıya aldı" martavallarına itibar etmeyin.

Filistin'i desteklemeye ve soykırıma karşı durmaya yönelik küresel çaptaki eylemlerin 1968'deki gibi çok sert etkisi olmasından korkuyorlar. Nereye evrileceğini öngöremiyorlar.

'İran-İsrail misillemeleri', 'askıda bomba!' vesaire taktikseldir.

Haddizatında ABD İsrail'den daha Siyonist'tir!..”

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