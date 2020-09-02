Haçlı-Siyon güçten anlar

Mavi Vatan’daki haklarından zerre taviz vermeyen ve Doğu Akdeniz’de kararlı duruşunu sürdüren Türkiye’yi durdurmak için oluşturulan Haçlı-Siyon ittifakı zıvanadan çıktı. Başkan Erdoğan’a ve Türkiye’ye tehdit üstüne tehdit yönelten Almanya, Fransa ve İsrail’le ilgili uzmanlar, “Onlar güçten anlar” görüşünde birleşti.

Tehdit üstüne tehdit

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye bir devletin, denizcilik alanını ihlal eden pozisyonu kesinlikle kabul edilemez. AB diyaloğa hazır, ancak, gerekirse Türkiye’ye yaptırımlar dahil olmak üzere maksimum sertliği göstermeye kararlı” şeklinde küstah ifadeler kullandı. Aynı üslubu kullanan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, “Akdeniz’in istikrarsızlaşmasını kabul etmiyoruz. Yunanistan’ın egemenliğini savunacağız” dedi. Haçlı Bakanların hadsiz sözlerinin ardından İsrail’den alçak bir tavır geldi. Terör devleti İsrail’de siyonist rejimin borazanlığını yapan Times Of Israel adlı gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iftira ve tehditler içeren makale yayınladı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde “sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı” tehdidine yer verildi.

Karşılarındaki tek Engel Türkiye

Konuyu Akit’e değerlendiren uzmanlar, Türkiye’ye yönelik tehditlerin etkisinin olmayacağını söylerken, “Haçlı-Siyon ittifakı güçten anlar” dediler. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Üy. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, tehditlerin Türkiye’nin kararlı duruşunun yol açtığı yankıyı gösterdiğini vurguladı. Prof. Seyfettin Erol, “Doğu Akdeniz’de tırmanan gerginliğe bağlı olarak Fransa-Almanya ikilisi ile eş zamanlı olarak İsrail’in medya üzerinden Türkiye’ye karşı tutumlarını sertleştirmeye başlaması, tehditlerde bulunması, Yunanistan’ın bir kez daha Akdeniz’in derin suları ile yüzleşeceği bir yakın maceraya doğru teşvik edilmesi, Ankara’nın izlediği kararlılığın Batı/Haçlı-Siyonist cephede yol açtığı yankının boyutlarını göstermesi açısından oldukça önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu krizde Almanya İsrail’e ve Siyonizme karşı diyet borcunu öderken, Fransa ve Yunanistan’ın ‘Megali İdea’larını gerçekleştirmek istedikleri de elbette dikkatlerden kaçmamaktadır.” dedi. Emperyalist planların önündeki en büyük engelin Türkiye olduğuna dikkat çeken Prof. Erol, “Düne kadar arka planda kalan İsrail’in ses vermeye başlaması ve daha temkinli, ortada bir politika izlemeye çalışan Almanya’nın tavrını birden keskinleştirmesi, haliyle tarihsel hafızayı bir kez daha devreye sokmaktadır. Bu kapsamda Akdeniz merkezli yaşanan gelişmeler akla öncelikle yüzyıl öncesini getirmektedir. Osmanlı’nın tasfiyesini gerçekleştiren ve ancak bu şekilde İsrail devletini kurabilen Haçlı-Siyonist ittifak, anlaşılan o ki şimdi de ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ adı altında ‘Büyük İsrail Projesi’ni gerçekleştirmek istiyor ve bunun önündeki en büyük ‘engeli’ de ortadan kaldırmaya çalışıyor. Türkiye’yi ‘saldırgan-emperyal’ bir devlet pozisyonuna sokma gayretlerinin, algı operasyonlarının arka planında bu hedef yatıyor.” diye konuştu.

Dünya eski dünya değil

Akdeniz’deki krizin Türkiye’ye yönelik kuşatma ve bölme senaryosunun bir parçası olarak da karşımıza çıktığına değinen ANKASAM Başkanı Erol, “Türkiye’nin öncelikle Akdeniz’deki çıkarlarının korunmasını esas alan bu doktrinin nihayetinde bölgede gerçekleştirilmeye çalışılan oyunu bozduğu gibi, yeni dirilişin de müjdesidir.” sözlerini sarf etti. M. Seyfettin Erol şunları söyledi: “Türkiye, kendisine ve tarihsel coğrafyasına yönelik meydan okumalara kayıtsız kalmayacağını ve anladıkları dilden cevap verileceğini çok net bir şekilde ortaya koyarken, Batının eski Batı, dünyanın da eski dünya olmadığının farkındadır. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı olası bir müdahale sadece mevcut sınırlar ile sınırlı kalmayacaktır.”