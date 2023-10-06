  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TSK'dan PKK'ya ağır darbe! Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü

Rusya yeni donanma üssü kuracak! Üssün konumu dünya gündeminde

İBB çalışanlarından sendika binası önünde protesto! Sosyal haklarımızı istiyoruz

Akaryakıt fiyatlarına bir dev indirim daha! O tarihi beklemeyen çok üzülür

Askeri tören sırasında saldırı En az 100 kişi öldü Ölenlerin yarısından fazlası subay

BAE'liler çıldırdı! Türk devini satın alıyorlar, eğer satış gerçekleşirse ülkede yer yerinden oynayabilir

TSK vurdukça onlar ağlıyor Teröristbaşı katıldığı canlı yayında işte böyle zırvaladı

Apple’ı rezil eden Huawei’ye şok! ABD Ticaret Bakanı resmen savaş açtı

11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu

Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmedi mi? Getirildiyse bu rezalet ne?
Dünya Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz
Dünya

Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz

Yeniakit Publisher
2023-10-06 11:40:00 -
Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz

Türkiye’nin terörle mücadelesine “özgürlükleri kısıtlıyor” safsatasıyla engel olmaya çalışan haçlı Batı, başörtüsü konusunda ne kadar ayrımcı ve tahammülsüz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sömürgeci Fransa’nın olimpiyatlarda sporcularına başörtüsünü yasaklamasına sözde özgürlükleri savunan Avrupalı ülkelerden tek bir ses çıkmadı.

Vahşi sömürgecilik geçmişiyle, başta Afrika olmak üzere dünyadaki fakirliğin en önemli müsebbiplerinden biri olan Fransa, ortaçağı andıran bir karara imza atarak, Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporculara başörtüsünü yasakladı. Müslüman ülkelerden bu çağ dışı karara tepkiler yükselirken, sözde “çağdaş ve ilerici” geçinen batılı ülkelerden tek bir itiraz sesi bile yükselmedi.

Tek bir cılız itiraz BM’den gelirken yaşanan iki yüzlülüğü gazetemize siyasi, gazeteci ve hukukçular, Haçlı Batının gerçek yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdiğini söyledi.

Dünya 5’ten Büyüktür’ün travmasını yaşıyorlar

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, “28 Şubat döneminde bir Müslüman ülke olarak ülkemizde başörtüsü kamuda yasaktı, çocuklarımız üniversitelere alınmıyordu. Ama o zaman Avrupa’da serbestti. Bununla bir taşla iki kuş vuruyorlardı. Hem bizi kendi ülkemizden nefret eder duruma getiriyor hem kültürlerini empoze ediyorlardı. Bu olayı Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde tersine çevirdi. Türkiye’de yasakların kalkması, Batının gerçek yüzünü göstermeye başladı. Emperyalistleri çıldırtan bir diğer unsur da, kontrol altında tutamadıkları Türk savunma sanayisidir. Fransa’nın Olimpiyatlarda başörtüsü yasağını çok doğal karşılıyorum. Ancak bu tür kararlar yeryüzünde bu adamların vicdansız yönetimlerinin değil, bizim gibi vicdan sahibi milletlerin özlendiğini bütün dünyaya gösteriyor. Fransa bunu Afrika’da görüyor, karşılığında Ermenistan’da bizden intikam almak istiyor. Emin olun başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünün etkisi tüm dünyada inanılmaz boyutlardadır. Emperyalistler bunun travmasını yaşıyor” dedi.

Sporcular Fransa’yı rezil edecek

Akit’e değerlendirmede bulunan Politikadam.com Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Fehmi Çalmuk ise şunları söyledi: “Asırlardır Müslüman toprakları işgal edip sömürgeleştiren, Müslüman halkları ekonomik ve kültürel kalkınmada kullanan ancak ülkesindeki Müslümanlara ikinci sınıf muamele yapan Fransa, şimdi de bir fitne başı olarak Müslüman sporcuların başörtüsüne yönelik düşmanca bir tavır sergiliyor. Birçok ülkenin sporcuları bu karara karşı tavırlarını gösterecek Fransa’yı dünya nezdinde rezil edeceklerdir. Müslümanlara yönelik bu karar, Avrupa değerlerinin de ne kadar sözde olduğunu göstermektedir.”

Gün güneşe, Batı İslam’a Türkiye Osmanlıya gebedir

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Hukukçularından Av. Ali Kaan Kılıçoğlu da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Batı için demokrasi yalnızca kendi düşüncelerini savunmak gayesiyle kullanılan bir araçtan ibarettir. Haçlı ittifakı ile yüzyıllarca tüm dünyada işledikleri insanlık suçlarını ne dünya ne de bu aziz millet unuttu. Bugün de eski zalim dönemlerinden bir farkları olmadığını Olimpiyatlarda kendi Müslüman sporcularına uyguladığı başörtü yasağıyla gösteriyorlar. Tüm dünya şunu bilmelidir ki; gün güneş’e, batı İslam’a, Türkiye ise Osmanlı’ya gebedir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı
Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

Dünya

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

Fransa'dan 'Ağrı Dağı' skandalına hadsiz savunma!
Fransa'dan 'Ağrı Dağı' skandalına hadsiz savunma!

Dünya

Fransa'dan 'Ağrı Dağı' skandalına hadsiz savunma!

Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı
Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı

Dünya

Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de TSK üssüne alçak saldırı: Yaralı asker ve polisler var
Gündem

Suriye'de TSK üssüne alçak saldırı: Yaralı asker ve polisler var

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polis özel..
Çinlilerin bin yıllık karışımı: Her gün bir kaşık yemek hastalıkları uzak tutuyor! Sağlık için bal ile yatırım
Kadın - Aile

Çinlilerin bin yıllık karışımı: Her gün bir kaşık yemek hastalıkları uzak tutuyor! Sağlık için bal ile yatırım

Çinlilerin alternatif tıp önerilerini ve reçetelerini duymayan yoktur. İnanılmaz güzel şifalı çaylar, karışımlar, otlar ve daha niceleri......
Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polisler ellerinden zor aldı...
Gündem

Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polisler ellerinden zor aldı...

Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23