Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz

Vahşi sömürgecilik geçmişiyle, başta Afrika olmak üzere dünyadaki fakirliğin en önemli müsebbiplerinden biri olan Fransa, ortaçağı andıran bir karara imza atarak, Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporculara başörtüsünü yasakladı. Müslüman ülkelerden bu çağ dışı karara tepkiler yükselirken, sözde “çağdaş ve ilerici” geçinen batılı ülkelerden tek bir itiraz sesi bile yükselmedi.

Tek bir cılız itiraz BM’den gelirken yaşanan iki yüzlülüğü gazetemize siyasi, gazeteci ve hukukçular, Haçlı Batının gerçek yüzünü bir kez daha dünyaya gösterdiğini söyledi.

Dünya 5’ten Büyüktür’ün travmasını yaşıyorlar

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, “28 Şubat döneminde bir Müslüman ülke olarak ülkemizde başörtüsü kamuda yasaktı, çocuklarımız üniversitelere alınmıyordu. Ama o zaman Avrupa’da serbestti. Bununla bir taşla iki kuş vuruyorlardı. Hem bizi kendi ülkemizden nefret eder duruma getiriyor hem kültürlerini empoze ediyorlardı. Bu olayı Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde tersine çevirdi. Türkiye’de yasakların kalkması, Batının gerçek yüzünü göstermeye başladı. Emperyalistleri çıldırtan bir diğer unsur da, kontrol altında tutamadıkları Türk savunma sanayisidir. Fransa’nın Olimpiyatlarda başörtüsü yasağını çok doğal karşılıyorum. Ancak bu tür kararlar yeryüzünde bu adamların vicdansız yönetimlerinin değil, bizim gibi vicdan sahibi milletlerin özlendiğini bütün dünyaya gösteriyor. Fransa bunu Afrika’da görüyor, karşılığında Ermenistan’da bizden intikam almak istiyor. Emin olun başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünün etkisi tüm dünyada inanılmaz boyutlardadır. Emperyalistler bunun travmasını yaşıyor” dedi.

Sporcular Fransa’yı rezil edecek

Akit’e değerlendirmede bulunan Politikadam.com Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Fehmi Çalmuk ise şunları söyledi: “Asırlardır Müslüman toprakları işgal edip sömürgeleştiren, Müslüman halkları ekonomik ve kültürel kalkınmada kullanan ancak ülkesindeki Müslümanlara ikinci sınıf muamele yapan Fransa, şimdi de bir fitne başı olarak Müslüman sporcuların başörtüsüne yönelik düşmanca bir tavır sergiliyor. Birçok ülkenin sporcuları bu karara karşı tavırlarını gösterecek Fransa’yı dünya nezdinde rezil edeceklerdir. Müslümanlara yönelik bu karar, Avrupa değerlerinin de ne kadar sözde olduğunu göstermektedir.”

Gün güneşe, Batı İslam’a Türkiye Osmanlıya gebedir

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Hukukçularından Av. Ali Kaan Kılıçoğlu da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Batı için demokrasi yalnızca kendi düşüncelerini savunmak gayesiyle kullanılan bir araçtan ibarettir. Haçlı ittifakı ile yüzyıllarca tüm dünyada işledikleri insanlık suçlarını ne dünya ne de bu aziz millet unuttu. Bugün de eski zalim dönemlerinden bir farkları olmadığını Olimpiyatlarda kendi Müslüman sporcularına uyguladığı başörtü yasağıyla gösteriyorlar. Tüm dünya şunu bilmelidir ki; gün güneş’e, batı İslam’a, Türkiye ise Osmanlı’ya gebedir.”

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