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Haçlı basınından Hristiyan terörüne destek gibi manşet: Melek çocuk

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın hayatını kaybettiği katliam için "terör saldırısı" ifadesini kullanmazken, Daily Mirror gazetesi de küçüklük fotoğrafını yayımladığı terörist için "melek çocuk" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:33
Haçlı basınından Hristiyan terörüne destek gibi manşet: Melek çocuk

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın hayatını kaybettiği katliam için "terör saldırısı" ifadesini kullanmazken, Daily Mirror gazetesi de küçüklük fotoğrafını yayımladığı terörist için "melek çocuk" dedi.

Bazı İngiliz yayın organları, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısıyla ilgili haberlerinde Avrupa'daki terör saldırılarına oranla farklı bir dil kullanmayı tercih etti.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında saldırıyla ilgili haberler genel olarak terör saldırısı başlığıyla sunulurken BBC, katliama ilişkin haberlerini sadece "silahlı saldırı" ya da "Yeni Zelanda cami saldırısı" ifadesiyle izleyicilerine aktardı.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mezari, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Şu anda BBC'yi izliyorum ve Avustralya'daki BBC muhabirinin Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili haberinde 'terörizm' ifadesini kullanmaması nedeniyle şoke olmuş durumdayım. Bunun yerine toplu öldürme diyorlar! İğrenç. Terör saldırısı olduğu bu kadar açık olduğu halde neden 'terörizm' kelimesini kullanmaktan kaçınıyorlar?"

BBC'nin eski editörlerinden Rifat Jawaid de İngiliz yayın kuruluşuna tepkisini, "Eski bir BBC editörü olarak göz kamaştırıcı şekildeki taraflı yayınlarınızdan inanılmaz derecede hayal kırıklığı duyuyorum. Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları saldırıları terör saldırısı olarak nitelemesine rağmen televizyonunuz ve editörleriniz için bu sadece bir cami saldırısı! Utanç verici." ifadeleriyle dile getirdi.

Terörist için "melek çocuk" dedi

Diğer tepki çeken bir İngiliz basın kuruluşu da Daily Mirror gazetesi oldu. Gazete, "Camilerde katliam" üst başlığını kullandığı haberinde, ilk sayfada teröristin babasının kucağında küçüklük fotoğrafına yer vererek, Brenton Tarrant için "Şeytani bir aşırı sağ katliamcısına dönüşen melek çocuk" ifadesini kullandı.

Eski arkadaşlarının ifadeleri kaynak gösterilen haberde, teröristin, "çocuklar için ücretsiz spor programları veren sevimli bir kişisel antrenör olduğu" ancak "son yıllarda yaptığı seyahatler sırasında bir şeylerin onu değiştirdiği" savunuldu.

"Batı basınının kurumsal ırkçılığının bir örneği"

Gazetenin katliam için "terör" ifadesini kullansa da teröristin çocukluk fotoğrafıyla konuyu çarpıtmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı. Matt Wain adlı Twitter kullanıcısı, aynı gazetenin ABD'de gece kulübüne yönelik terör saldırısının faili için "DEAŞ'lı manyak" dediğini hatırlatıp aradaki farka dikkati çekti.

Adam Walker adlı başka bir kullanıcı, gazetenin etik değerlerden uzak olduğunu yazarken, James Mather farka dikkati çekerek, "Batı basınının kurumsal ırkçılığının bir örneği. Bu örnekte, Daily Mirror, onların en kötüsünden hayret verici şekilde çok daha kötü durumda." değerlendirmesini yaptı.

Okuyucular, "utanç verici", "korkunç", "rezil gazete, rezil editörler", "tiksindirici," gibi ifadelerle gazeteye tepki gösterdi.

Fransız basını da "terör" demedi

Fransa'da gerçekleşen saldırılar için "terör" ifadesini kullanan ülkenin en önde gelen gazeteleri de Yeni Zelanda'yla ilgili haberlerinde bu ifadeyi kullanmaktan kaçındı.

Le Figaro Gazetesi, Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirirken, camilerdeki Müslümanları hedef alan katliamı terör saldırısı olarak görmedi.

Le Parisien gazetesi de aynı şekilde Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin yayımladığı haberlerde terör saldırısı ifadesini kullanmadı. Geçen senelerde ülkede meydana gelen saldırıları terör saldırısı olanak nitelendiren kamu yayıncısı France Info'nun bu saldırı için aynı değerlendirmeyi yapmaması dikkati çekti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:33
  1. BBC
  2. yeni zelanda
  3. terör saldırısı
  4. daily mirror
  5. Yeni Zelanda'daki saldırı
  6. Christchurch

YORUM YAZ

  • KürşatKürşat5 dk önce
    Haçlı batı ve batı hayranı içimizdeki ka.peler. Hepiniz topunuz fa.işe pi.isiniz. Bunun lami cimi yoktur. Katıksız , saf ve net ka.pe pi.lerisiniz.
  • bir lesh mish milletlerbir lesh mish milletler16 dk önce
    arkasinda hacli BM terör örgütü var. bunun örneklerini her gün afganistanda irakta görüyoruz. bosnada gördük. ezik sapik zihniyet ancak mazluma saldirir. adam gibi savasi göze alamaz.
  • saitsait25 dk önce
    Yapan müslüman, ölenler Hiristiyan olsaydı, Haçlılar ayağa kalkar TERÖR derlerdi.Dünyanın her yerinde yürüyüşler yapar, çiçekler bırakırlardı.O da yetmezmiş gibi, ülkemizde de yalakaları aynı şekilde yürüyüş yaparlar yas tutarlardı.Savunmasız, ibadet için kutsal mekanda bulunan insanları, Müslüman ve benim atalarım ne zaman katletmişler. İSLAM dahada büyüyecek,dahada yayılacak, siz haçlılar buna asla engel olamayacaksınız.
  • BaybarsBaybars51 dk önce
    Demezler tabiiki bu gazete ve medyanin sahibi hep ayni inssnlar kuruluslar ne bdkliyordunuz kafir kenfi yazip cizdigi oyunu kendisimi bitiricek onlar zsten bunun musebbibi kafirden yigitlik mertlik beklenmez onlar ancak gùce saygi duyar ondan korkarlar
  • AbdülkadirAbdülkadir55 dk önce
    Bu gerilimi tırmandırma haberidir.yani müslümanları kışkırtıp daeşin yapacağı katliama yandaş toplamanın haberidir.Kuvvvetle muhtemel derin abd-pentagon-cıa adına hareket etmektedirler.Sakın onların bu haberlerine göre provokeye gelmeyin.Müslüman itidalli olur.Yakın zamanda daeşin yapacağı katliama müslüman dünyadan destek bulmak için böyle haberleri yapıp duracaklar. Valla avrupa ülkelerinde kiliselerin korunması lazım.Yani derin abd-pentagon-cıa kaos üçlüsünün gözü dönmüş vaziyette.Onların masum,çocuk falan umurlarında bile değil.Bunu her zaman aklınızda tutun.Budist tapınakları hindu tapınakları şii camileri sünni camileri cem evleri vb benzer ibadethanelerde böyle saldırıların tehlikesi altındalar.ama bana göre önce ayin sırasındayken bir kilise seçilecek diye düşünüyorum.Belki daha sonra diğer ibadethanelere de katliam saldırısı düzenleyebilirler.Bu üçlü çetenin planlarını bozabilecek bir güç yok gibi görünüyor.Allah bu üçlü çeteyi kahretsin.Elimizden başka bir şey gelmiyor.
  • şenay doğanşenay doğan57 dk önce
    yanlış anlamadıysam melek gibi masum bir varlık nasıl canavara dönüştü demek istiyorlar hakikate de uygun değil mi insan tertemiz doğar süreç içinde kirlenir öyle değil mi yanlış anlamadıysam buna dikkat çekmek istemişler allaha emanet olun
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu59 dk önce
    Başka ne beklıyordunuzki!!!!!!

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