Hacla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu! 65 yaş üstü dahil...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Ali Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
Hacca gitmek için heyecanla bekleyen onbinlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına güzel haber geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.