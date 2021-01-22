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Otomotiv Hacizli arabalar icradan ucuza nasıl alınır?
Otomotiv

Hacizli arabalar icradan ucuza nasıl alınır?

Ülkemizde sıfır ve 2. el araçların fahiş fiyatları alıcıları icradan satılan hacizli arabalara yönlendiriyor. Bu satışlarda ikinci el araç almaya bütçesi yetmeyen herkes rayiç bedelinin çok altında bu araçlara sahip olabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 13:57:00 -
Hacizli arabalar icradan ucuza nasıl alınır?

İcradan otomobil almak isteyen herkes teminatı yatırdıktan sonra bu ihalelere katılabiliyor. İhaleyi kazanamasanız dahi teminatınız iade ediliyor. Kazanmanız halinde ise satın alınan ürünün güvenliği konusunda verilen devlet güvencesiyle 2. el otomobil alımlarından daha sağlıklı bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu ihalelere nakit para yerine banka teminat mektubu ile de katılınabiliyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanlarda ihaleye katılmak isteyenlerin izleyeceği yol ayrıntılı veriliyor.

Yayınlanan bir ilanda otomatik 2016 Model AUDI marka, A4 2.0 tdı 190 quattro dynamıc 465 bin TL’ye satışa çıktı. Bu aracı ikinci ihalede yarı fiyatına almak mümkün hale gelebiliyor.

Aracı görmek isteyenler ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde yediemin deposuna müracaat ederek aracı inceleyebiliyor.

Bu aracın ilk ihalesi 08/03/2021 günü, saat 09:40 - 09:45 arasındaki satış Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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