Haciz işlemi başlatan şirketten açıklama: Aziz Yıldırım ile anlaştık
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında haciz işlemi başlatan SBK Holding’in avukatı Mustafa Büyükbaş açıklama yaptı. Büyükbaş, "Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlandı" dedi.03 Ekim 2018 Çarşamba 20:15
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik icra takibi ile haciz işlemi başlatan SBK Holding'in avukatı Mustafa Büyükbaş bir açıklama yaptı.
Büyükbaş, "Aziz Yıldırım'ın kefaleti dolayısıyla icra takibi başlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda da Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlandı. İcra ve haciz işlemi durduruldu" dedi
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