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Gündem Hacıyev: Ermenistan geçici ateşkese uymadı
Gündem

Hacıyev: Ermenistan geçici ateşkese uymadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:58:00 -
Hacıyev: Ermenistan geçici ateşkese uymadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, işgalci Ermenistan'ın geçici ateşkese uymadığını açıkladı. Hacıyev, "Bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor. Masada artık Ermenistan'ın dikte ettirdikleri olmayacak. Mücadele sadece askeri değil, diplomasiyle de yapılır. Nihai hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak" ifadelerini kullandı.

Ateşkese 3 saat kala Ermenistan'dan alçak saldırı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Hadrut'taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Yorumlar

deniz

SÖZÜNÜN ERİ OLMADIYSA SİZDE EZİN VE GEÇİN BÖCEKLERİ NE BEKLİYORSUNUZ EZİN VE GEÇİN
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hakan

uymaz bu kalleşler türkiyedeki akrabalarıda hatayda yangın çıkararak kalleşlik yapıyor
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