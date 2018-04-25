Hacivat ve Karagöz İngiltere'de oynanacak!

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türk, Yunus Emre Enstitüsünün başlattığı "Türk Kültürünü Tanıtma Projesi" kapsamında Bursa'ya geldi.

Türk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı Karagöz Müzesi'nde bir hafta boyunca gölge oyunu tasvirlerinin yapımı, gölge oyununun perdeye yansıtılması konularında eğitim aldı.



İNGİLETE'DE SERGİLENECEK



10 yıldır yaşadığı Londra'da oyunculuk eğitimi alan Türk, Karagöz Müzesi'nin "Salıncak" isimli gölge oyununun İngilizce versiyonunu burada perdeye taşıyacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk, Karagöz Müzesi'nin somut olmayan kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti.

Londra'daki sahnede oyunun müziklerini İngilizce şarkılardan seçebileceğini aktaran Türk, "Oyunun finalinde seslendirilen Barış Manço şarkısı, Michael Jackson'ın popüler bir şarkısı ile değiştirilebilir. İngiliz kültürüne yakın espri ve motiflerle Hacivat-Karagöz gölge oyununu İngiliz çocuklara sevdirebiliriz." ifadesini kullandı.