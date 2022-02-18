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Biyografi Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı nereli, kaç yaşında? Hacı Yakışıklı hayatı!
Biyografi

Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı nereli, kaç yaşında? Hacı Yakışıklı hayatı!

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Hacı Yakışıklı oldu. Vatandaşlar Hacı Yakışıklı’nın hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Hacı Yakışıklı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-02-18 11:52:00 - 2022-02-18 11:53:52
Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı nereli, kaç yaşında? Hacı Yakışıklı hayatı!

Hacı Yakışıklı kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Hacı Yakışıklı'nın hayatı, biyografisi... Hacı Yakışıklı, 1981 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu İzmir, Mersin ve Kayseri’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de tamamlamıştır. 2003 yılından bu yana Yeni Akit Gazetesi’nde çeşitli birimlerde görev yapmıştır.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Hacı Yakışıklı köşe yazıları için tıklayın

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