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Aktüel Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu
Aktüel

Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca cami avlusundaki işletmede çıkan yangınla ilgili hazırlanan raporda, iş yerinin mutfak kısmında elektriksel bir arıza sonucu fritözün rezistans ayarının bozulduğu veya açık unutulması sonucu yangının çıktığı tespitine yer verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:33:46 -
Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda bulunan bir işletmede çıkan yangınla ilgili rapor açıklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda lokma tatlıcı olarak satış yapan 3 katlı işletmede, 30 Eylül Çarşamba günü saat 02.43'te çıkan ve büyük maddi zarara yol açan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, 10 ton su, 4 arazöz araç ve 11 personelle söndürülen yangında, iş yerinin mutfak ve lokanta kısmının oluşan aşırı ısı ve duman nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Güvenlik personelinin de beyanına başvurularak hazırlanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Davlumbaz içindeki otomatik söndürme sistemi tahliye olduğu, mutfakta bulunan fritözün arka duvarında V pateline rastlanmış makinaların bağlı olduğu grup prizlerin elektrik bağlantılarının takılı olduğu görülmüş olup bizce sebebi bilinmeyen elektriksel bir arıza sonucu fritözün rezistans ayarının bozulduğu veya açık unutulması sonucu içerisinde bulunan yağın aşırı ısındığı yanma ısısına ulaşan yağın tutuşarak yanmanın başladığı ahşap olan tavan döşemesine ve çatıya sirayet ederek yangının genişlediği kanaatindeyiz."

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