0553 313 94 23

Hacı adaylarına kolay iletişim seçeneği

Turkcell, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gideceklere yakınlarıyla rahat iletişime geçebilmeleri için avantaj sunacak.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
Hacı adaylarına kolay iletişim seçeneği

Turkcell, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gideceklere yakınlarıyla rahat iletişime geçebilmeleri için avantaj sunacak.


Hacı adaylarına kolay iletişim olanağı sağlanıyor. Turkcell 1GB BiP hediyesiyle, hac ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan’a gideceklerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor. Sunulan hediye sayesinde hacı adayları Türkiye’deki yakınlarıyla BiP üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşıp konuşabilecek, hatta görüntülü olarak görüşüp kutsal topraklardan hasret giderebilecek. Yurt dışında bir ay geçerli, aylık tekrarlanan 1GB BiP hediyesiyle, 2 bin 500 dakikanın üzerinde konuşma ya da 150 dakika görüntülü olarak görüşme yapmak mümkün olacak.


Hac için özel ve alternatif paketler


1GB hediyenin yanı sıra hacı adaylarının kullanılabilecekleri paketler içerisinde değişik seçenekler de yer alıyor. Faturalı veya hazır karta sahip hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS’ten oluşan paketi tarifesine ek olarak belli bir ücretten kullanabiliyor. Kullanım yaptıkça ödeme yapmak isteyen faturalı Turkcell kullanıcılarına ise Akıllı Dünya Tarifesi de sunuluyor. Bu tarifeyi tercih edecek hacı adayları dakika, SMS ve internet bulunan paketleri satın alarak ayrı ayrı kullanabiliyor.


Hacı adaylarının sadece BiP’te geçerli 1GB hediye datanın dışında diğer internet kullanımları için de paketler bulunuyor. Turkcell hazır kartlı müşterileri aylık 2GB internetin olduğu 100 dakika, 1000 SMS’lik Avantaj Yurt Dışı Paketi’ni tercih edebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa haftaya yükselişle başladı
    1. Borsa haftaya yükselişle başladı
    2. Emir Sultan’a otopark takviyesi
    3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    4. Vekaleten kurban kesim bedelleri..
    5. Nevşehir’in beyaz altını Ponza’nın..
    6. AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı..
    7. Antalya’da orman yangını
    8. Dolar/TL, 5,6960 seviyelerinden işlem..
    9. Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı
    10. İşe giderken eşini öldüren zanlı,..
    11. Yaylada üretilen peynirler İstanbul..
    12. CHP'li belediyelerin rezalet..
    13. Özel yetenekle öğrenci alan..
    14. CHP PM toplandı
    15. Göksu Deltası’nda çıkan yangın..
    16. Tasarım beceri atölyesi kursiyerleri..
    17. Kutsal topraklara gidenlere..
    18. Kabızlık problemine dikkat
    19. AKEDAŞ’tan enerji verimliliği atağı
    20. Büyükşehir personeline iş sağlığı ve..
    21. Nişanlısının kardeşini öldürdü
    22. Aydıntepe Yeraltı Şehri..
    23. Arılar aşırı sıcaktan çatladı
    24. 67 ülkeye 1 milyon 268 bin Kur'an
    25. Hacı adaylarına kolay iletişim seçeneği
    26. Başkan Atay, LGS birincisini ağırladı
    27. Bakü’de UNESCO Dünya Mirası..
    28. Avrupa borsaları
    29. FETÖ’den aranan şahıs teslim oldu
    30. Rusya’da sel nedeniyle can kayıpları..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler