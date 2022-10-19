Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Hacettepe Üniversitesi’nin birimlerinde açık bulunan anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, başvurularını, 19 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör kadrosuna başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_ 2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir.
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