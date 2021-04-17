Hace nedir, ne anlama gelir?
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Mavera dizisinde Hace Ahmed Yesevi'nin hayatı konu alınmaktadır. Diziyi yakından takip eden izleyicileri “Hace” kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Hace nedir, ne anlama gelir?
Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mavera dizisinde Hace Ahmed Yesevi’nin hayatı anlatılmaktadır.
Hace Ahmed Yesevi kimdir?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mavera dizisinde Hace Ahmed Yesevi'nin büyük yolculuğu anlatılmaktadır. Bu yolculukta engelleri aştıkça sadece Türkistanlı bir garip derviş olmaktan çıkıp, çağlara damga vuracaktır. Hace Ahmed Yesevi, tesir ettiği insanları iyiliğe yönelten karşısına çıkan kötülüklere müdahale eden tarihteki ilk Alperen olarak bilinir.
Söz konusu diziyi yakından takip eden izleyicileri, “Hace” kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Hace nedir, ne anlama gelir?
Hace nedir, ne anlama gelir?
Hace kelimesi; müderris, hoca, efendi anlamlarına gelir. Hace, ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir unvan olarak bilinir.